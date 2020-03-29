Китай заявил, что эпидемию коронавируса в стране удалось остановить

Китай заявил, что эпидемию коронавируса в стране удалось остановить
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Заливатский: чтобы остановить коронавирус в области, необходимо ввести режим ЧС
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В Китае удалось остановить распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

«По состоянию на 28 марта количество подтвержденных случаев заражения инфекцией меньше трех тысяч», — уточнил он на брифинге.

По последним данным, в Китае с начала вспышки COVID-19 было зарегистрировано порядка 82 000 случаев заражения, 75 576 пациентов выздоровели, 3300 скончались.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (3)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter