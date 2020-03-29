Китай заявил, что эпидемию коронавируса в стране удалось остановить

В Китае удалось остановить распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

«По состоянию на 28 марта количество подтвержденных случаев заражения инфекцией меньше трех тысяч», — уточнил он на брифинге.

По последним данным, в Китае с начала вспышки COVID-19 было зарегистрировано порядка 82 000 случаев заражения, 75 576 пациентов выздоровели, 3300 скончались.