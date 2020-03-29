Умер автор произведений «Батальоны просят огня» и «Горячий снег»

В воскресенье в Москве на 97-м году жизни скончался писатель-фронтовик Юрий Бондарев скончался. Об этом сообщил «Интерфаксу» председатель правления Союза писателей России Николай Иванов.

«Дочь Елена Юрьевна подтвердила, что Юрий Васильевич умер сегодня дома в 14 часов», — уточнил Иванов.

Юрий Бондарев во время ВОВ участвовал в форсировании Днепра и освобождении Киева. Награжден медалью «За отвагу».

Автор рассказов (сборник «Поздним вечером», 1962), повестей «Юность командиров» (1956), «Батальоны просят огня» (1957), «Последние залпы» (1959), «Родственники» (1969), романов «Горячий снег» (1969), «Тишина» (1962), «Двое» (1964), «Берег» (1975).

Автор сценария снятого по роману фильма «Горячий снег» (1972), один из авторов сценария кино-эпопеи «Освобождение» (1970) и фильма «Батальоны просят огня».

Герой социалистического труда (1984), лауреат Ленинской премии (1972 год) и двух Госпремий СССР (1977, 1983 годы), а также государственной премии РФ имени маршала Жукова в области литературы и искусства (2014). В 1994 году публично отказался принять Орден Дружбы народов по случаю своего 70-летия от президента Бориса Ельцина.