Администрация Калининграда выделила 3,4 млн руб. на мотопланер

Администрация Калининграда готова потратить 3 млн 437 тыс. руб. на покупку мотопланера для спортивной школы. Извещение было опубликовано 27 марта на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, учебный летательный аппарат покупается для муниципальной спортивной школы № 11 по авиационным и техническим видам спорта (МБУ ДО СШ № 11). Длина мотопланера должна составить порядка 8 м, вес — не более 495 кг. Скорость полета — порядка 100 км/ч, максимальная высота — 4 тыс. м, продолжительность полета — не более 4 ч.
Торги по выбору поставщика планируется провести 10 апреля 2020 года.
Комментарии к событию