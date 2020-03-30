Администрация Калининграда выделила 3,4 млн руб. на мотопланер

Администрация Калининграда выделила 3,4 млн руб. на мотопланер
Фото: Martin Steiger / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Администрация Калининграда готова потратить 3 млн 437 тыс. руб. на покупку мотопланера для спортивной школы. Извещение было опубликовано 27 марта на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, учебный летательный аппарат покупается для муниципальной спортивной школы № 11 по авиационным и техническим видам спорта (МБУ ДО СШ № 11). Длина мотопланера должна составить порядка 8 м, вес — не более 495 кг. Скорость полета — порядка 100 км/ч, максимальная высота — 4 тыс. м, продолжительность полета — не более 4 ч.

Торги по выбору поставщика планируется провести 10 апреля 2020 года.

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