На реставрацию кирхи в Славском районе готовы выделить почти 64 млн рублей

На реставрацию кирхи в Славском районе готовы выделить почти 64 млн рублей
Денис Туголуков / Новый Калининград
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

На реконструкцию кирхи в посёлке Ясное Славского района готовы выделить из федерального бюджета 63,9 миллиона рублей. Власти объявили конкурс по выбору подрядчика на портале госзакупок.

Согласно документации, заказчиком выступает федеральное государственное казённое учреждение «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». В кирхе запланированы ремонтно-реставрационные работы. На начальном этапе победитель конкурса должен провести подготовительные мероприятия, в том числе разобрать завалы в помещениях. Восстановлению подвергнутся фундаменты, цоколь, фасады и кровля. Подрядчик также должен провести внутренние работы, изготовить крест, флюгер и декоративные элементы.

Стоит отметить, что для этого здания объявили конкурс с ограниченным участием. Восстановлением кирхи, которая является объектом культурного наследия, имеет право заниматься организация, у которой есть соответствующая лицензия. Победителя конкурса определят 8 мая. Он должен будет выполнить работы до 25 ноября 2021 года. Гарантия по контракту составит 60 месяцев.

Каменная лютеранская кирха в посёлке Ясное — бывшем Каукемене — была построена в 1706 году. Она находится на улице Центральной. 

В 1722 году в здании был установлен орган. В мае 1904 года из-за пожара в кирхе выгорела внутренняя часть нефа и колокольня, старейший колокол упал с колокольни и разбился. Восстановленный объект открыли в конце 1906 года. Во время боевых действий 1945-го здание серьёзно не пострадало. В послевоенные годы его использовали как склад.

В 2007 году кирху признали объектом культурного наследия регионального значения, а в 2010-м — передали калининградской епархии РПЦ. С 2014 года церковь пыталась найти организацию или инвестора, который займётся восстановлением объекта.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter