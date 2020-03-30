На реставрацию кирхи в Славском районе готовы выделить почти 64 млн рублей

На реконструкцию кирхи в посёлке Ясное Славского района готовы выделить из федерального бюджета 63,9 миллиона рублей. Власти объявили конкурс по выбору подрядчика на портале госзакупок.



Согласно документации, заказчиком выступает федеральное государственное казённое учреждение «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». В кирхе запланированы ремонтно-реставрационные работы. На начальном этапе победитель конкурса должен провести подготовительные мероприятия, в том числе разобрать завалы в помещениях. Восстановлению подвергнутся фундаменты, цоколь, фасады и кровля. Подрядчик также должен провести внутренние работы, изготовить крест, флюгер и декоративные элементы.

Стоит отметить, что для этого здания объявили конкурс с ограниченным участием. Восстановлением кирхи, которая является объектом культурного наследия, имеет право заниматься организация, у которой есть соответствующая лицензия. Победителя конкурса определят 8 мая. Он должен будет выполнить работы до 25 ноября 2021 года. Гарантия по контракту составит 60 месяцев.

Каменная лютеранская кирха в посёлке Ясное — бывшем Каукемене — была построена в 1706 году. Она находится на улице Центральной.

В 1722 году в здании был установлен орган. В мае 1904 года из-за пожара в кирхе выгорела внутренняя часть нефа и колокольня, старейший колокол упал с колокольни и разбился. Восстановленный объект открыли в конце 1906 года. Во время боевых действий 1945-го здание серьёзно не пострадало. В послевоенные годы его использовали как склад.

В 2007 году кирху признали объектом культурного наследия регионального значения, а в 2010-м — передали калининградской епархии РПЦ. С 2014 года церковь пыталась найти организацию или инвестора, который займётся восстановлением объекта.