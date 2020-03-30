Губернатор: даже при общем карантине всех заболевших мы выявим только через 2 недели

Режим всеобщей самоизоляции в регионе, вероятно, будет продлен после 5 апреля. Об этом журналистам в понедельник, 30 марта, сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Мы несомненно понимаем, что этот режим может быть продлен. Исходим из того, что если мы все вместе с вами сядем на две недели дома, то мы только через две недели выявим весь круг заболевших. И еще 2 недели неплохо бы дома посидеть всем», — сказал Алиханов.

Напомним, со вторника, 31 марта, в Калининградской области вводится режим всеобщей самоизоляции.