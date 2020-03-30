Губернатор: даже при общем карантине всех заболевших мы выявим только через 2 недели

Губернатор: даже при общем карантине всех заболевших мы выявим только через 2 недели
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Роскачество об уходе за пожилыми на карантине: «Нужно запастись терпением»

Режим всеобщей самоизоляции в регионе, вероятно, будет продлен после 5 апреля. Об этом журналистам в понедельник, 30 марта, сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Мы несомненно понимаем, что этот режим может быть продлен. Исходим из того, что если мы все вместе с вами сядем на две недели дома, то мы только через две недели выявим весь круг заболевших. И еще 2 недели неплохо бы дома посидеть всем», — сказал Алиханов.

Напомним, со вторника, 31 марта, в Калининградской области вводится режим всеобщей самоизоляции.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (9)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter