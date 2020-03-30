В Калининградскую область доставили новые системы залпового огня «Смерч»

На вооружение Балтфлота в Калининградскую область доставили реактивные системы залпового огня «Смерч». Об этом сообщает Минобороны России.



Новая техника поступила в артиллерийское соединение в рамках планового перевооружения. Во время лагерного сбора ракетных войск военнослужащие приступили к освоению систем.

РСЗО «Смерч» предназначена для поражения любых групповых целей, бронированной боевой техники, подразделений ракетных войск и артиллерии, командных пунктов, узлов связи и другой инфраструктуры. Система позволяет вести огонь на дальность от 20 до 70 километров и поражать цели на площади, превышающей 60 гектаров.

Как отмечают в Минобороны, подготовка «Смерча» к боевому применению занимает не больше пяти минут, полный залп производится в течение 40 секунд. «После стрельбы батарея готова к смене позиции уже через минуту, что позволяет в кратчайшие сроки совершить противоогневой манёвр», — указывают в ведомстве.