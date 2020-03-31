Роспотребнадзор заявил о создании высокоточного теста для диагностики коронавируса

Научно-исследовательский институт Роспотребнадзора разработал новый набор реагентов для выявления коронавируса. Он успешно прошёл клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в РФ, сообщает «Коммерсантъ».



«Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но и дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov», — пишет издание.

Предполагается, что тест позволит эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции, у которых заболевание протекает без симптомов, и своевременно изолировать их.

В России созданы три лекарства, которые потенциально могут применяться для лечения больных коронавирусом COVID-19, рассказывал вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин. Кроме того, по его словам, разрабатываются три вакцины против инфекции.