Роспотребнадзор заявил о создании высокоточного теста для диагностики коронавируса

Роспотребнадзор заявил о создании высокоточного теста для диагностики коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Научно-исследовательский институт Роспотребнадзора разработал новый набор реагентов для выявления коронавируса. Он успешно прошёл клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в РФ, сообщает «Коммерсантъ».

«Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но и дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov», — пишет издание.

Предполагается, что тест позволит эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции, у которых заболевание протекает без симптомов, и своевременно изолировать их.

В России созданы три лекарства, которые потенциально могут применяться для лечения больных коронавирусом COVID-19, рассказывал вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин. Кроме того, по его словам, разрабатываются три вакцины против инфекции.


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