Объявлен конкурс на строительство новой дороги между Московским пр. и ул. Гагарина

Областное конкурсное агентство объявило торги на строительство первого этапа ул. Суздальской и реконструкции ул. Стрелецкой в Калининграде. Извещение опубликовано 30 марта на сайте госзакупок.

Согласно документации, победившая компания в течение 180 дней должна будет реконструировать ул. Стрелецкую и построить отрезок новой дороги по направлению к ул. Суздальской. Общая длина дороги 1,2 км, ширина — 8 метров. Проектом предусмотрены тротуары с велодорожками. На работы выделяется 114 млн руб.

Первый этап необходимо выполнить в течение 180 дней после заключения контракта. Подрядчик должен определиться 10 апреля.

В рамках второго этапа ул. Суздальская должна соединить ул. Стрелецкую с Московским пр. Деньги на это еще не предусмотрены.