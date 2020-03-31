Лукашенко о режиме самоизоляции: запирать людей в тухлых квартирах — не метод

Лукашенко о режиме самоизоляции: запирать людей в тухлых квартирах — не метод
Александр Лукашенко. Алексей Милованов / Новый Калининград
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает не лучшим методом массовую изоляцию людей во время пандемии. Об этом, как пишет «Интерфакс», он заявил на встрече с председателем Совета республики Национального собрания Натальей Кочановой.

«Запирать в этих тухлых квартирах — это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение», — сказал Лукашенко, отметив, что, изолируя людей в своих домах и квартирах, никто не знает, здоровы они или уже чем-то заразились. В результате люди находятся в своей закрытой квартире в атмосфере вирусов и зачастую слишком поздно, уже в критическом состоянии, поступают на излечение.

«Поэтому я не понимаю тех, кто сегодня советует изолировать, закрыть, перекрыть. Работать надо, как мы это всегда делали, точечно», — добавил президент,подчеркнув, что сам он не сдавал тест на коронавирус. «И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах или нет», — сказал Лукашенко.

По состоянию на 30 марта, в Белоруссии было зафиксировано 152 случая заражения COVID-19. Один человек с диагностированным коронавирусом умер.


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