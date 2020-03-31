Алиханов: если будет нужно, продлим режим самоизоляции еще на неделю

То,сколько продлится режим самоизоляции в Калининградской области, зависит не только от ситуации в регионе, но и от ситуации в стране. Об этом заявил во вторник, 31 марта, в интервью телеканалу «Каскад» губернатор Антон Алиханов.



«Я думаю, что в течение ближайших 2-3 дней такое решение будет озвучено руководством страны. Если четкого сигнала не будет, то мы будем исходить из той ситуации, которая складывается у нас. Она за последние сутки не сильно поменялась, — сказал Алиханов. По его словам, на этой неделе прогнозируется рост числа заболевших. «В зависимости от динамики роста числа заболевших мы будем принимать решение продлевать эту меру или нет. Но я прошу с пониманием к этому отнестись. Жизнь не заканчивается, мы обязательно вернемся в нормальный режим работы, существования. Но если это нужно будет — мы продлим этот режим самоизоляции еще на неделю», — добавил он.