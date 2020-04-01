Правительство: новый контракт на строительство онкоцентра подпишут «в ближайшее время»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уверен, что контракт на продолжение строительства онкологического центра в Родниках будет подписан «в ближайшее время». Об этом он написал в Instagram, отвечая на соответствующий вопрос подписчика. В пресс-службе правительства кабмина не смогли назвать «Новому Калининграду» конкретную дату.

«Сам построить не могу, — написал Алиханов. — Новый подрядчик подпишет контракт с нами в ближайшее время. Средства бюджета не пострадали. Предыдущий подрядчик оказался недобросовестным, включён в список недобросовестных, мы добились возбуждения уголовных дел в отношении компании. Онкоцентр будет достроен».

Отвечая на вопрос «Нового Калининграда» о новых сроках возведения онкоцентра, в пресс-службе правительства региона сообщили, что сейчас с учетом федерального законодательства о закупках предпринимаются «все меры к скорейшему заключения контракта на завершение строительства».

В конце февраля губернатор рассчитывал, что строительство будет продолжено в течение месяца. Власти рассчитывают, что на стройплощадку выйдет московская фирма «Пэтруско», которая участвовала, но не победила в предыдущих торгах.

После нескольких провальных торгов в октябре 2018 года контракт на строительство в области онкоцентра стоимостью 4,2 млрд руб. был заключен с фирмой «Артель» из Реутова. Компания «Пэтруско» также участвовала в конкурсе, но заняла второе место. В ходе строительства «Артель» регулярно получала претензии, несмотря на контроль со стороны областных властей. Строительство должно было завершиться в сентябре 2020 года. Теперь чиновники рассчитывают ввести объект в первой половине 2021 года.