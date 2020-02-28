Алиханов рассказал о возобновлении строительства онкоцентра в Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассчитывает, что в ближайший месяц возобновится строительство онкоцентра. Об этом он сказал во время оперативного совещания в правительстве региона в пятницу, 28 февраля.



Губернатор заявил, что к понедельнику он ждёт экспертное заключение по онкоцентру, чтобы передать его новому подрядчику компании «Пэтруско» и через неделю подписать контракт.

«Прошу обеспечить полный контакт со строительными комплексами в регионе. Поставщики все определены, теперь нужно, чтобы строительный комплекс региона был готов со своей стороны», — добавил он.

Ранее Алиханов утверждал, что эксперты уже провели оценку, и финальный отчёт в ближайшее время должен быть передан подрядчику, который должен достроить объект «на свои средства» и потом получить оплату.