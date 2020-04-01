«Точной даты не сказали»: в центре занятости не знают, когда можно будет заявиться на пособие

На данный момент в областном центре населения, который занимается назначением выплат пособий по безработице, не знают, когда появится реальная возможность дистанционно подать заявление на оформление пособия по безработице. Лично подать заявление сейчас нельзя из-за карантина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в центре занятости.



В центре отмечают, что сегодня, 1 апреля, на сайте «Госуслуги» начались работы по внедрению возможности дистанционной подачи заявлений, но когда это внедрение завершится — неизвестно.

«Обновления на сайте начались с сегодняшнего дня, и, возможно, они еще не проведены. Это может занять какое-то время <...> В любом случае вы это сможете сделать при личной подаче, когда закончится карантин», — сообщил представитель центра, отметив, что сотрудники центра сами еще не видели работающий модуль дистанционной подачи заявлений.