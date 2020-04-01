Благотворители оказались на грани кризиса. Помочь призывают Ургант, Шевчук и Бурунов (видео)

Фонд «Нужна помощь» запустил акцию «Спасаем тех, кто спасает нас», призванную помочь благотворительным организациям, которые из-за ситуации с пандемией коронавируса и ухудшившейся экономической обстановкой оказались на грани кризиса.



Благотворительные фонды из-за резкого снижения пожертвований вынуждены закрывать программы, сокращать объемы помощи и увольнять сотрудников. «Каждый день мы получаем десятки сообщений из всех регионов страны, о том, что очередной фонд или очередная социальная программа находятся под угрозой закрытия или не понимают, где взять деньги на существование. Все это происходит на фоне жесточайшего экономического кризиса. Если в ближайшее время не случится чудо, нас ждет не только „великая депрессия“, но и серьезная социальная катастрофа», — отмечает соучредитель фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский.

Любой, кто хочет принять участие в акции, может оформить небольшое (от 30 до 300 рублей в месяц), но регулярное пожертвование в пользу одной из 216 проверенных благотворительных организаций из всех регионов России.

Акцию уже поддержали Иван Ургант, Юрий Шевчук, Данила Козловский, Александр Филиппенко, Алексей Пивоваров, Леонид Парфенов, Андрей Звягинцев, Сергей Бурунов, Александр Петров, Евгений Кисин, Иван «Noize MC» Алексеев, Алексей Кортнев, Михаил Козырев.