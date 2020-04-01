Замглавы Минздрава попросил об отставке. Мишустин согласился

Статс-секретаря—заместителя министра здравоохранения России Дмитрия Костенникова освободили от занимаемой должности по его же просьбе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет «Коммерсант».
Дмитрий Костенников занимал эту должность с июля 2013 года. Ранее он был статс-секретарем—заместителем министра юстиции (с 2008 по 2012 год), сообщается на сайте Минздрава.
Дмитрий Костенников является действительным государственным советником юстиции 1-го класса, заслуженным юристом России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» и другими наградами.
Отметим, что ранее в среду губернатор Омской области отправил в отставку главу регионального минздрава Дмитрия Вьюшкова, не став комментировать причины этого решения.
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