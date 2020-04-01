СКР: надо изымать частные вертолеты и самолеты у нарушителей летных правил

Следственный комитет России (СКР) выступил с инициативой изымать частные самолеты и вертолеты у владельцев, нарушивших летные правила. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин, уточнив, что правительство уже начало прорабатывать эту инициативу, пишет «Коммерсант».

По словам главы СКР, анализ авиапроисшествий показал, что нужно более детально регламентировать правовой статус людей, управляющих сверхлегкими воздушными судами. В частности, необходимо разработать механизм, который позволит отслеживать летную пригодность воздушных судов, а также выполнение правил полета пилотами частных самолетов и вертолетов.

«Кроме того, возможно, (нужно будет) увеличить размеры штрафов и ввести конфискацию воздушного судна, являющегося орудием или предметом совершения правонарушения. Подчеркну, что наши предложения были восприняты», — сказал Бастрыкин.