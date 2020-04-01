Власти Чечни полностью изолируют республику

Власти Чечни полностью изолируют республику
Новый Калининград
Продолжение: Минздрав: готовность регионов к коронавирусу оценивается как удовлетворительная

Власти Чечни приняли решение полностью ограничить въезд и выезд из республики с 5 апреля. Об этом в среду в прямом эфире в своем Instagram написал глава субъекта Рамзан Кадыров, передает «Интерфакс».

По словам чиновника, до 5 апреля жители республики должны вернуться домой, а все, кто планировал уехать, также должны успеть это сделать. Республика прекращает принимать авиарейсы, пассажирские поезда, закрывается въезд для автотранспорта.

«Исключение делается для машин экстренных служб, доставки продовольствия и лекарств. И с этого же дня приступаем к дезинфекции городов, населенных пунктов и объектов», — добавил Кадыров.

По официальным данным, в Чечне за минувшие сутки был зафиксирован один новый случай инфицирования. Всего там заражено 10 человек.

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