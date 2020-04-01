На ул. Ялтинской приостановили ремонт тротуара из-за защитников деревьев

На ул. Ялтинской приостановили ремонт тротуара из-за защитников деревьев
Фото: klgd.ru
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В областном центре приостановили ремонт тротуара на отрезке улицы Ялтинской от дома № 24 до Восточной эстакады. Подрядчик планировал вести работы с двух концов участка, однако местные жители потребовали не вырубать деревья вдоль территории. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Активисты попросили оставить старые насаждения, несмотря на то, что проектом предусмотрена компенсационная высадка. В среду, 1 апреля, глава Калининграда Алексей Силанов провёл по этому поводу выездное совещание.

«На Ялтинской есть ряд старых, больных, аварийных деревьев. В отношении них решение о сносе споров не вызывает — они представляют потенциальную опасность. Что касается с виду здоровых, хотя и старых деревьев, оказавшихся на пути благоустройства, то решения по каждому принимались коллегиально», — рассказали в мэрии.

Как пояснили в пресс-службе, участники встречи рассматривают несколько вариантов сохранения деревьев. «Среди них — использование решёток, которые применяются на пандусах. Это даст приток влаги к корням, обеспечит комфортный проход пешеходам, в том числе с колясками, предотвратит выдавливание асфальта изнутри», — пояснили в администрации.

Алексей Силанов дал поручение опробовать все возможные варианты, чтобы оценить их эффективность. Удачные решения планируют применять при ремонте других объектов.

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