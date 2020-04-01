В Гусеве призывник сломал челюсть сослуживцу за замечание в столовой

В Гусеве суд вынес приговор бывшему призывнику за избиение сослуживца. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в военном следственном управлении СК РФ по Балтфлоту.



Инцидент произошёл в ноябре 2019 года в войсковой части 30866. По версии следствия, между матросом и другим военнослужащим произошёл конфликт в столовой по поводу очерёдности приёма пищи. Очевидцем ссоры стал рядовой, который сделал замечание призывнику. Оставшись недовольным этим и желая наказать «защитника», злоумышленник после еды подошёл к нему и нанёс удар в лицо, повалив на землю.

В результате у военнослужащего оказалась сломана нижняя челюсть, что расценили как вред здоровью средней тяжести. В отношении призывника было возбуждено уголовное дело о нарушении уставных взаимоотношений.

Суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств то, что бывший матрос привлекался к уголовной ответственности впервые, раскаялся, а также добровольно возместил пострадавшему имущественный ущерб и моральный вред. В результате мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей.