ФАС полагает, что цены на имбирь скоро стабилизируются

ФАС полагает, что цены на имбирь скоро стабилизируются
Виталий Невар / Новый Калининрад
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Федеральная антимонопольная служба прогнозирует скорую «стабилиацию» цен на имбирь, в последнее время пользующийся ажиотажным спросом из-за коронавируса. Об этом ФАС сообщает в соцсетях.

«Помогает ли имбирь при коронавирусе? Многие решили, что да, должны народу помогать „народные средства“. Так возник ажиотажный спрос и связанное с ним повышение цен. На имбирь, лимоны и чеснок, в частности», — пояснили в ФАС. Там отметили, что российский рынок имбиря и чеснока в значительной степени, по экспертным оценкам примерно на 90%, зависит от импортных поставок из Китая и ряда других стран — Ирана, Египта, Узбекистана.

«Изменение цен на этих рынках может быть связано с ограничением поставок из Китая, в первую очередь, и, уже во вторую, с возникшим ажиотажным спросом. В настоящее время карантин в Китайской Народной Республике снят. Объемы поставок из Китая начинают восстанавливаться. А это приведет к стабилизации цен на „народные средства“», — считают в антимонопольной службе.

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