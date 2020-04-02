В Минтрансе рассказали об условиях возврата денег за авиабилеты

В Минтрансе рассказали об условиях возврата денег за авиабилеты
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В Минтрансе сообщили, при каких условиях можно вернуть деньги за купленные ранее авиабилеты, передаёт «Интерфакс». С 27 марта Россия из-за пандемии коронавируса полностью прекратила авиасообщение с другими странами, не считая полётом для вывоза россиян из-за границы.

Вернуть деньги за билет можно, если перелёт должен был состояться в период действия запрета авиасообщения. Отказ от поездки, которая должна состояться после снятия запрета и если рейс не отменен перевозчиком, считается добровольным. В этом случае деньги возвращаются пассажиру согласно условиям тарифа. На внутренних перевозках деньги за билет вернут только в случае отмены рейса авиаперевозчиком. Если рейс не отменён, возвращать билет также придётся по условиям тарифа.

Некоторые авиаперевозчики, по данным ведомства, ввели компенсационный механизм возврата денег вне зависимости от условий тарифа. Например, авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает возврат полной суммы за билет бонусами на оформление будущих перелетов. Аналогичный порядок — предоставление сертификатов на перевозку — предлагает S7.

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