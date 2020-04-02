Правительство РФ выделило 5,2 млрд рублей на закупку машин скорой для регионов

Правительство РФ выделяет Минпромторгу 5,2 млрд рублей на закупку 1200 автомобилей скорой помощи для регионов. Соответствующий документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликован на сайте кабмина в четверг, 2 апреля.



«В целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации выделить Минпромторгу России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 5208000 тыс. рублей на осуществление закупки автомобилей скорой медицинской помощи класса С для нужд субъектов Российской Федерации, имея в виду обеспечение реализации не менее 1200 автомобилей скорой медицинской помощи класса С», — указано в распоряжении

В течение двух дней Минпромторг должен представить в Минздрав перечень возможных к закупке типов автомобилей. В течение ещё 5 дней Минздрав должен будет распределить автомобили между регионами. Властям регионов рекомендовано в течение 7 дней после вступления в силу распоряжения передать информацию об организациях, которым будут переданы машины.