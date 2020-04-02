Правительство РФ выделило 5,2 млрд рублей на закупку машин скорой для регионов

Правительство РФ выделило 5,2 млрд рублей на закупку машин скорой для регионов
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство РФ выделяет Минпромторгу 5,2 млрд рублей на закупку 1200 автомобилей скорой помощи для регионов. Соответствующий документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликован на сайте кабмина в четверг, 2 апреля.

«В целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации выделить Минпромторгу России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 5208000 тыс. рублей на осуществление закупки автомобилей скорой медицинской помощи класса С для нужд субъектов Российской Федерации, имея в виду обеспечение реализации не менее 1200 автомобилей скорой медицинской помощи класса С», — указано в распоряжении

В течение двух дней Минпромторг должен представить в Минздрав перечень возможных к закупке типов автомобилей. В течение ещё 5 дней Минздрав должен будет распределить автомобили между регионами. Властям регионов рекомендовано в течение 7 дней после вступления в силу распоряжения передать информацию об организациях, которым будут переданы машины.

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