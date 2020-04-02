В Калининградской области за сутки выявлено 7 случаев заболевания коронавирусом

В России за сутки зафиксирован 771 новый случай коронавируса, в том числе 7 в Калининградской области, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Новые случаи коронавируса выявлены в 29 регионах, зафиксировано шесть летальных исходов. Полностью выздоровели за сутки в России 45 человек.
Распределение новых выявленных случаев по регионам:
Москва — 595
Московская область — 43
Санкт-Петербург — 22
Нижегородская область — 13
Ленинградская область — 11
Республика Дагестан — 10
Калининградская область — 7
Пермский край — 7
Ставропольский край — 5
Оренбургская область — 5
Свердловская область — 5
Республика Бурятия — 5
Красноярский край — 5
Липецкая область — 4
Мурманская область — 4
Ростовская область — 4
Иркутская область — 4
Вологодская область — 3
Калужская область — 2
Республика Коми — 2
Республика Северная Осетия — 2
Республика Башкортостан — 2
Республика Марий Эл — 2
Самарская область — 2
Ямало-Ненецкий АО — 2
Омская область — 2
Белгородская область — 1
Республика Адыгея — 1
Алтайский край — 1
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек.
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