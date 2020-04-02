В Калининградской области за сутки выявлено 7 случаев заболевания коронавирусом

В Калининградской области за сутки выявлено 7 случаев заболевания коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В России за сутки зафиксирован 771 новый случай коронавируса, в том числе 7 в Калининградской области, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Новые случаи коронавируса выявлены в 29 регионах, зафиксировано шесть летальных исходов. Полностью выздоровели за сутки в России 45 человек.

Распределение новых выявленных случаев по регионам:
Москва — 595
Московская область — 43
Санкт-Петербург — 22
Нижегородская область — 13
Ленинградская область — 11
Республика Дагестан — 10
Калининградская область — 7
Пермский край — 7
Ставропольский край — 5
Оренбургская область — 5
Свердловская область — 5
Республика Бурятия — 5
Красноярский край — 5
Липецкая область — 4
Мурманская область — 4
Ростовская область — 4
Иркутская область — 4
Вологодская область — 3
Калужская область — 2
Республика Коми — 2
Республика Северная Осетия — 2
Республика Башкортостан — 2
Республика Марий Эл — 2
Самарская область — 2
Ямало-Ненецкий АО — 2
Омская область — 2
Белгородская область — 1
Республика Адыгея — 1
Алтайский край — 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (10)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter