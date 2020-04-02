В Калининградской области за сутки выявлено 7 случаев заболевания коронавирусом

В России за сутки зафиксирован 771 новый случай коронавируса, в том числе 7 в Калининградской области, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Новые случаи коронавируса выявлены в 29 регионах, зафиксировано шесть летальных исходов. Полностью выздоровели за сутки в России 45 человек.

Распределение новых выявленных случаев по регионам:

Москва — 595

Московская область — 43

Санкт-Петербург — 22

Нижегородская область — 13

Ленинградская область — 11

Республика Дагестан — 10

Калининградская область — 7

Пермский край — 7

Ставропольский край — 5

Оренбургская область — 5

Свердловская область — 5

Республика Бурятия — 5

Красноярский край — 5

Липецкая область — 4

Мурманская область — 4

Ростовская область — 4

Иркутская область — 4

Вологодская область — 3

Калужская область — 2

Республика Коми — 2

Республика Северная Осетия — 2

Республика Башкортостан — 2

Республика Марий Эл — 2

Самарская область — 2

Ямало-Ненецкий АО — 2

Омская область — 2

Белгородская область — 1

Республика Адыгея — 1

Алтайский край — 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек.