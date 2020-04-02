«Верю в чудо» просит помочь детям, лежащим в больницах без родителей

«Верю в чудо» просит помочь детям, лежащим в больницах без родителей
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Благотворительность

Благотворительный центр «Верю в чудо» присоединяется к акции «День заботы за день работы» и собирает средства на оплату работы «супермам» — нянь, которые ухаживают за детьми, лежащими в больницах без родителей.

«Час работы няни, которая сможет позаботиться о малышах, стоит всего 180 рублей. И даже сейчас, когда большинство россиян уходит на карантин и удалённую работу, больничные няни останутся рядом с детьми. <...> 10 апреля на сайте деньзаботы.рф будет работать специальный калькулятор, на котором любой желающий сможет посчитать стоимость своего часа работы и определить, сколько часов или дней он готов пожертвовать на оплату труда нянь», — говорится в сообщении «Верю в чудо».

Акцию «День заботы за день работы» организует детский благотворительный фонд «Солнечный город». В этом году проекту необходимо собрать 9 млн рублей. Средства будут направлены на оплату труда квалифицированных нянь из шести городов: Новосибирск, Калининград, Екатеринбург, Уфа, Казань и Симферополь.

«Мы поддерживаем детей-сирот в детских больницах Калининградской области 12 лет. Мы не можем взять и оставить их сейчас. Как бросить двухмесячного отказничка с диагнозом Spina Bifida, только что перенесшего операцию? Мы не готовы. Поэтому и продолжаем просить вас о помощи. — говорит директор „Верю в чудо“ София Лагутинская. — Однажды мы победим и новый вирус, как победили корь, оспу, дифтерию и другие опасные болезни. И жизнь будет продолжаться. Вот только дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, окажутся снова за бортом, и их жизнь будет под реальной угрозой на непонятный промежуток времени. И сейчас — любая помощь бесценна для нас».

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