Мусорный оператор объявил новый полумиллиардный тендер на вывоз ТКО на востоке области

Госпредприятие Калининградской области «Единая система обращения с отходами» (ЕСОО) пытается найти нового подрядчика, который несколько лет будет заниматься вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в восточных районах. Извещение о конкурсе 1 апреля было опубликовано на портале госзакупок.

Согласно документации, победитель торгов должен будет вывозить мусор из Нестеровского, Озерского, Гусевского и Черняховского районов до конца 2024 года. Предполагается, что общий объем отходов составит 142,6 тонны. Он должен будет попадать на мусоросортировочный комплекс с полигоном отходов вблизи пос. Жаворонково.

Торги по выбору подрядчика должны пройти 14 апреля. Начальная (максимальная) цена контракта — 516,4 млн руб.

Ранее арбитражный суд области вынес решение о признании недействительным аукциона, организованного ЕСОО в декабре 2018 года по вывозу мусора на востоке региона, а также отменил контракт с «Сибирской экологической компании».

Как видно из решения суда, оператор не имел права заключать трехлетний контракт по вывозу мусора в восточной части области на 2019-2021 годы с компанией из Югры за 479 млн руб., так как у нее не было лицензии для работы в Калининградской области. Компания имела право работать только в Ханты-Мансийском автономном округе.