Суд: областной мусорный оператор незаконно заключил полумиллиардный контракт

Арбитражный суд Калининградской области вынес решение о признании недействительным аукциона, организованного региональным мусорным оператором «Единая система обращения с отходами» в декабре 2018 года по вывозу мусора, а также отменил контракт с «Сибирской экологической компании». Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда. Истцом выступало Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области.



Как видно из решения суда, ЕСОО не имела права заключать трехлетний контракт по вывозу мусора в восточной части области на 2019-2021 годы с компанией из Югры за 479 млн руб., так как у нее не было лицензии для работы в Калининградской области. Компания имела право работать только в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Для осуществления деятельности по транспортированию отходов I — IV класса опасности на территории определенного субъекта Российской Федерации необходимо указание в лицензии места, где лицензиат имеет право осуществлять деятельность по транспортированию. Доводы предприятия о том, что указанная выше лицензия не подлежала переоформлению в связи с изменением места осуществления деятельности (в Калининградской области), поскольку перевозка грузов указана в ч. 1 ст. 18 Закона № 99 в качестве исключения, не принимаются судом во внимание, поскольку транспортирование отходов по смыслу Закона № 99 не относится к деятельности по перевозке грузов, является отдельным лицензируемым видом деятельности, и для него Законом № 99 не установлено исключений в части необходимости указания в лицензии адреса места осуществления данного вида деятельности», — констатировал суд.

Единственным соперником «Сибирской экологической компании» была калининградская компания «Мобайл Клининг — Ленинградский», которая принадлежит Любови Пиннекер. Она же владеет компаниями «Вывоз ТБО» и «Стрела». В 2016 году в качестве представителя «Стрелы» фигурировал Андрей Миронович, экс-глава МП «Чистота».

Предложение «Мобайл Клининга» было на 2,5 млн дороже последней ставки на аукционе компании из Югры.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

50% долей в «Сибирской экологической компании» принадлежит Дмитрию Рассказову. Ему же принадлежит компания «Северный похоронный дом». Ее директор — Владимир Тарасов учредил фирму «СибИнвестСтрой», с который правительство Калининградской области решило заключить концессионное соглашение на строительство мусоросортировочного завода.