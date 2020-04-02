Вдоль балтийской трассы вырубают 43 дерева

Вдоль балтийской трассы вырубают 43 дерева
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

На трассе Калининград-Балтийск вырубают 43 придорожных дерева. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры.

По словам представителей министерства, вырубка ведется по предписанию региональной ГИБДД. С состоянием зеленых насаждений это не связано. За неисполнение этого предписания предусмотрен штраф, пояснили в министерстве.

А августе этого года зеленые насаждения вдоль трасс обследовала межведомственная комиссия. Она не принимала в расчет, здоровое дерево или больное, только выявляла деревья, которые находятся на опасных участках дорог, на закруглении трассы, мешают обзору и так далее.

Всего планировалось осмотреть 14 дорог регионального или межмуниципального значения, по итогам составлялся акт, по которому ГИБДД и выписывает теперь предписания на снос деревьев.

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