Вдоль балтийской трассы вырубают 43 дерева

На трассе Калининград-Балтийск вырубают 43 придорожных дерева. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры.

По словам представителей министерства, вырубка ведется по предписанию региональной ГИБДД. С состоянием зеленых насаждений это не связано. За неисполнение этого предписания предусмотрен штраф, пояснили в министерстве.

А августе этого года зеленые насаждения вдоль трасс обследовала межведомственная комиссия. Она не принимала в расчет, здоровое дерево или больное, только выявляла деревья, которые находятся на опасных участках дорог, на закруглении трассы, мешают обзору и так далее.

Всего планировалось осмотреть 14 дорог регионального или межмуниципального значения, по итогам составлялся акт, по которому ГИБДД и выписывает теперь предписания на снос деревьев.