Забайкальский край первым в стране полностью запретил продажу алкоголя

Глава Забайкальского края Александр Осипов временно запретил в регионе розничную продажу алкоголя «до особого распоряжения». Такие изменения внесли в постановление о режиме повышенной готовности, который был введён в крае из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Из-за режима самоизоляции обострилось количество правонарушений, совершенных на почве алкоголя. У Забайкальского края есть печальный опыт новогодних каникул, когда за 10 дней мы потеряли „по пьяной лавочке“ более 120 человек, большая часть — криминальные смерти. Решение о приостановке реализации алкогольной продукции временное», — цитирует официальный портал Забайкальского края заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрея Гурулёва.

Забайкальский край стал первым регионом России, где полностью запретили продажу алкоголя. Ранее запрет на продажу алкоголя до 6 апреля ввели в Якутии, но он коснулся не всех населенных пунктов. В Туве продажу алкоголя запретили только в Кызыле. В Ленинградской и Кемеровской областях до 5 апреля приостановили работу специализированных алкогольных магазинов. В части российских регионов ограничили время продажи алкоголя.