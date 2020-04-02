В пятницу в Калининградской области ожидается усиление ветра

В пятницу в Калининградской области ожидается усиление ветра
Виталий Невар / Новый Калининград
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В пятницу регион будет находиться под влиянием Атлантического циклона, ожидается существенное усиление западного ветра. Об этом сообщается в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте».

«В пятницу температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем около +5...+8 градусов. С ночных часов ожидается усиление западного ветра до 5-11 м/с в порывах по области до 15-21 м/с и на побережье в порывах до 17-23 м/с. Высота волн на побережье до 3-4 метров! При этом также ожидаются кратковременные конвективные заряды ливня/ледяной крупы/мокрого снега, локально не исключены грозы и конвективные шквалы. Ветер стихнет к позднему вечеру пятницы. Атмосферное давление 749 мм.рт.ст.», — говорится в сообщении.

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