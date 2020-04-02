Во время боя в Калининграде боксер из РФ заразил гепатитом соперника с Украины

Во время боя в Калининграде боксер из РФ заразил гепатитом соперника с Украины
Виталий Невар / Новый Калининград
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В начале февраля ранее непобежденный российский боксер-полусредневес Сергей Воробьев проиграл украинскому боксеру Карену Чухаджяну в Калининграде. Позже выяснилось, что во время боя Карен заразился гепатитом А от Сергея. Об этом сообщает «СпортЭкспресс».

Уточняется, что  украинский боксер опубликовал пост в Facebook, в котором рассказал о ситуации. При этом он не винил российского коллегу.

Как рассказал информагентству Воробьев, он узнал о своем диагнозе только на через день-два после боя. О диагнозе спортсмена тут же был уведомлен тренер соперника. «Мой тренер сказал ему, что у нас гепатит, идите проверьтесь. Болезнь проще задавить на ранних стадиях. Они сходили, и сначала анализ дал отрицательный результат. А потом спустя какое-то время Карен пришел на тренировку и как-то вяло себя почувствовал. Проверились еще раз, и уже был положительный тест на гепатит А», — сообщил Воробьев. И добавил, что отправил Чухаджяну голосовое сообщение голосовое сообщение со словами поддержки, когда узнал, что он тоже заболел. «Он написал: не беспокойся, ты этого не знал, так что не парься на эту тему, удачи», — отметил российский спортсмен.

Напомним, 1 февраля, в рамках Всероссийского боксерского форума в Калининграде состоялось боксерское шоу «Россия vs Польша». В fight-card турнира было заявлено более десятка поединков, главным из которых стал бой за титул WBA International между Сергеем Воробьевым (Россия) и Кареном Чухаджяном (Украина) в полусреднем весе, начавшийся ближе к часу ночи. Воробьев по итогам десяти раундов раздельным решением судей (95-96, 99-91, 96-94) уступил Чухаджяну, поражение стало для него первым в карьере.

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