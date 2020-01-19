Раздельным решением судей: Чухаджян взял титул WBA International в Калининграде

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В субботу, 1 февраля, в рамках Всероссийского боксерского форума в Калининграде состоялось боксерское шоу «Россия vs Польша». В fight-card турнира было заявлено более десятка поединков, главным из которых стал бой за титул WBA International между Сергеем Воробьевым (Россия) и Кареном Чухаджяном (Украина) в полусреднем весе, начавшийся ближе к часу ночи. Воробьев по итогам десяти раундов раздельным решением судей (95-96, 99-91, 96-94) уступил Чухаджяну, поражение стало для него первым в карьере.

После боя Чухаджян недоумевал, почему именно россиянин считался явным фаворитом в преддверии их поединка. «Я сделал работу и забрал свой титул. Для меня это не сенсация, я ехал сюда побеждать. Я был удивлен, когда увидел букмекерские котировки... Я считал себя фаворитом этого поединка: у меня больше боев, побед, нокаутов. Поэтому я не понимал этого. У него был один более-менее сильный противник — Константин Пономарев, при этом он был на спаде. И сейчас я разбил Воробьева почти во всех раундах», — цитирует Чухаджяна сайт Федерации бокса России.

В других боях вечера Георгий Челохсаев единогласным решением судей победил Принца Дломо из ЮАР, бронзовый призер Олимпиады-2016 из Узбекистана Рустам Тулаганов уверенно одолел поляка Норберта Дабровского, а бронзовый призер чемпионата мира и Европейских игр 2015 года Павел Силягин успешно дебютировал на профессиональном ринге победой над другим боксером из Польши Баталомеем Графкой. Также на ринг в рамках этого шоу вышли два калининградских боксера: Владимир Иванов победил мексиканца Карлоса Карреона, Сергей Горохов свел вничью поединок со своим соотечественником Максимом Смирновым.

Фото — Виталий Невар / Новый Калининград

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