Власти Польши отложили визит в Смоленск и Катынь

Правительство Польши решило перенести на более поздний срок визит в Смоленск и Катынь. Мероприятие, приуроченное к 10-летию авиакатастрофы президентского самолёта Ту-154М и 80-летию катынских событий, было запланировано на 10 апреля. Об этом заявил в пятницу глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик, сообщает ТАСС.



«Сегодня ночью было принято решение перенести дату визита, который должен был состояться 10 апреля в Смоленске. Премьер [Матеуш Моравецкий] вместе с правительственной делегацией, представителями парламента должен был почтить память убитых офицеров в Катыни и жертв авиакатастрофы в Смоленске», — сказал Дворчик в эфире Польского телевидения

Он отметил, что власти республики вели диалог с партнёрами из РФ с начала февраля. «Но сегодня до полуночи представители РФ, несмотря на декларированное согласие на такой визит, не дали однозначный письменный ответ на представленные логистические планы этого визита правительственной делегации, — отметил Дворчик. — Это делает невозможным организацию этого визита в соответствии с действующими процедурами обеспечения безопасности, которые применяются польскими службами. Отсюда такое решение». Глава канцелярии правительства добавил, что визит состоится позднее.