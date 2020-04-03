Число зараженных коронавирусом в России перевалило за 4 тысячи

За последние сутки в России подтвержден 601 новый случай коронавируса в 32 регионах, Калининградской области в списке нет. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает оперативный штаб Москвы.
Зафиксировано четыре летальных исхода. В двух субъектах Федерации вирус обнаружен впервые — это Республика Ингушетия и Еврейская Автономная область. За сутки по России полностью выздоровели 46 человек.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.
Распределение новых выявленных случаев по регионам:
Москва — 448
Московская область — 34
Краснодарский край — 17
Пензенская область — 11
Ленинградская область — 10
Ямало-Ненецкий АО — 10
Санкт-Петербург — 9
Ханты-Мансийский АО — 8
Республика Татарстан — 6
Республика Калмыкия — 5
Тюменская область — 5
Саратовская область — 4
Липецкая область — 3
Астраханская область — 3
Кировская область — 3
Еврейская АО — 3
Брянская область — 2
Ивановская область — 2
Чеченская Республика — 2
Челябинская область — 2
Приморский край — 2
Республика Крым — 2
Курская область — 1
Рязанская область — 1
Тверская область — 1
Архангельская область — 1
Республика Ингушетия — 1
Пермский край — 1
Свердловская область — 1
Республика Бурятия — 1
Иркутская область — 1
Хабаровский край — 1
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