Число зараженных коронавирусом в России перевалило за 4 тысячи

За последние сутки в России подтвержден 601 новый случай коронавируса в 32 регионах, Калининградской области в списке нет. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает оперативный штаб Москвы.

Зафиксировано четыре летальных исхода. В двух субъектах Федерации вирус обнаружен впервые — это Республика Ингушетия и Еврейская Автономная область. За сутки по России полностью выздоровели 46 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

Распределение новых выявленных случаев по регионам:

Москва — 448

Московская область — 34

Краснодарский край — 17

Пензенская область — 11

Ленинградская область — 10

Ямало-Ненецкий АО — 10

Санкт-Петербург — 9

Ханты-Мансийский АО — 8

Республика Татарстан — 6

Республика Калмыкия — 5

Тюменская область — 5

Саратовская область — 4

Липецкая область — 3

Астраханская область — 3

Кировская область — 3

Еврейская АО — 3

Брянская область — 2

Ивановская область — 2

Чеченская Республика — 2

Челябинская область — 2

Приморский край — 2

Республика Крым — 2

Курская область — 1

Рязанская область — 1

Тверская область — 1

Архангельская область — 1

Республика Ингушетия — 1

Пермский край — 1

Свердловская область — 1

Республика Бурятия — 1

Иркутская область — 1

Хабаровский край — 1