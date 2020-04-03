ФСБ хочет убрать из интернета данные о заграничных поездках своего руководства

ФСБ хочет убрать из интернета данные о заграничных поездках своего руководства
Виталий Невар / Новый Калининград
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Федеральная служба безопасности планирует уточнить список сведений о своей деятельности, которая может быть размещена в интернете. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на проект соответствующего указа президента.

Как говорится в пояснительной записке к указу, он разработан «в целях актуализации перечня информации о деятельности Федеральной службы безопасности Российской Федерации, подлежащей размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В настоящее время, говорится в тексте, этот перечень содержит пункты, предусматривающие «избыточную информацию, либо информацию, размещение которой в открытом доступе не отвечает специфике деятельности органов Федеральной службы безопасности».

«В связи с этим предлагается исключить из данного перечня, в частности, сведения о задачах и функциях территориальных органов безопасности, о международной деятельности ФСБ России, о визитах и поездках руководителей ФСБ России, об итогах мероприятий, проводимых ФСБ России», — говорится в пояснительной записке.

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