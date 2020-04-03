В выходные синоптики прогнозируют постепенное потепление в области

В выходные синоптики прогнозируют постепенное потепление в области
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В предстоящие выходные в Калининградской области начнется постепенное потепление. Об этом свидетельствует прогноз Гидрометцентра РФ. В субботу ожидается +9 градусов и небольшие дожди, в воскресенье уже +12 и без осадков. По ночам пока будет холодно от нуля до двух градусов тепла.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды чуть менее оптимистичен, в субботу он обещает +6 градусов и в воскресенье +11 градусов, в субботу дождь со снегом, в воскресенье — без осадков. Ночью ожидается температура от нуля до +1 градуса.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», в субботу ожидается +7 градусов, в воскресенье +12. По ночам данный прогноз обещает температуру в пределах +1+3 градусов. При этом осадков не ожидается вовсе.

 

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