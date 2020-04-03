Горвласти: внедрение электронных билетов в калининградском транспорте завершено

Горвласти: внедрение электронных билетов в калининградском транспорте завершено
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининграда подписали документы об исполнении работ по установке в общественном муниципальном транспорте стационарных терминалов для оплаты проезда. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе горадминистрации со ссылкой на руководителя городского Центра организации движения и пассажирских перевозок Ольгу Думанскую.

По ее словам, документы были подписаны 27 марта. «Все работы приняты, вся система в работоспособном состоянии. Соответственно, с 1 апреля, мы считаем, что внедрение системы в городском округе завершено», — сообщила она, отметив, что речь идет о транспорте «Калининград-ГорТранса». Частные перевозчики стационарные валидаторы устанавливают по своему усмотрению.

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