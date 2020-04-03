Власти назвали стоимость сухого пайка для детей из небогатых семей

Власти назвали стоимость сухого пайка для детей из небогатых семей
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Областные власти выдадут сухой паек детям из небогатых семей, которые лишились бесплатного питания в школах из-за их закрытия на время пандемии коронавируса. Его цена составит 657 руб. (66 рублей на день). Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«В составе набора — крупа гречневая, яблоки, мука высшего сорта, масло растительное, макаронные изделия, йогурт, чай, молоко сгущенное, печенье, вафли, батончик шоколадный, сок», — отмечают в правительстве.

Продукты должны получить более 22 тысяч школьников. О порядке выдачи наборов будет сообщено классными руководителями родителям учащихся.


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