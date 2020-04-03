РФ намерена полностью прекратить международное авиасообщение для вывоза россиян

РФ намерена полностью прекратить международное авиасообщение для вывоза россиян
Виталий Невар / Новый Калининград
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Россия в ночь на 4 апреля приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.

По словам собеседника информагентства, соответствующую телеграмму разослала Росавиация. Еще один источник в отрасли подтвердил информацию о полной приостановке международных рейсов с субботы.

Ранее сообщалось, что РФ решила сократить число рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран. Решение принято для более тщательной медицинской проверки прибывающих из-за рубежа пассажиров, объяснял министр транспорта РФ Евгений Дитрих. В Росавиации уточнили, что прилет граждан в Москву будет выполняться строго через аэропорт «Шереметьево» в количестве не более 500 человек в сутки, в других субъектах РФ — не более 200 человек в сутки.

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