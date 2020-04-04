В России за сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавируса

В России за сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В Калининградской области обследовано на коронавирус более 5 тыс. человек
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В России за последние сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавирусной инфекции в 32 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы. Калининградской области в списке нет. В стране за сутки зафиксировано зафиксировано девять летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека.

Новые случаи по регионам:

  • Москва — 434

  • Московская область — 49

  • Санкт-Петербург — 15

  • Брянская область — 12

  • Ивановская область — 10

  • Рязанская область — 6

  • Ленинградская область — 6

  • Костромская область — 5

  • Республика Бурятия — 4

  • Орловская область — 3

  • Республика Коми — 3

  • Чеченская Республика — 3

  • Кировская область — 3

  • Челябинская область — 3

  • Алтайский край — 3

  • Амурская область — 3

  • Воронежская область — 2

  • Тульская область — 2

  • Ярославская область — 2

  • Республика Адыгея — 2

  • Белгородская область — 1

  • Калужская область — 1

  • Смоленская область — 1

  • Тамбовская область — 1

  • Вологодская область — 1

  • Республика Северная Осетия — 1

  • Республика Мордовия — 1

  • Удмуртская Республика — 1

  • Курганская область — 1

  • Свердловская область — 1

  • Омская область — 1

  • Сахалинская область — 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

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