В России за сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавирусной инфекции в 32 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы. Калининградской области в списке нет. В стране за сутки зафиксировано зафиксировано девять летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека.
Новые случаи по регионам:
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Москва — 434
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Московская область — 49
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Санкт-Петербург — 15
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Брянская область — 12
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Ивановская область — 10
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Рязанская область — 6
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Ленинградская область — 6
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Костромская область — 5
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Республика Бурятия — 4
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Орловская область — 3
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Республика Коми — 3
-
Чеченская Республика — 3
-
Кировская область — 3
-
Челябинская область — 3
-
Алтайский край — 3
-
Амурская область — 3
-
Воронежская область — 2
-
Тульская область — 2
-
Ярославская область — 2
-
Республика Адыгея — 2
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Белгородская область — 1
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Калужская область — 1
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Смоленская область — 1
-
Тамбовская область — 1
-
Вологодская область — 1
-
Республика Северная Осетия — 1
-
Республика Мордовия — 1
-
Удмуртская Республика — 1
-
Курганская область — 1
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Свердловская область — 1
-
Омская область — 1
-
Сахалинская область — 1
Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.
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