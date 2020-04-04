Кравченко: нам понятно где заразились все больные коронавирусом, кроме одного

В областном минздраве могут объяснить все случаи заражения калининградцев коронавирусной инфекцией кроме одного. Об этом журналистам в субботу сообщил глава регионального минздрава Александр Кравченко, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«В основном это Калининград, большая часть людей. В основном нам понятно, кроме одного человека, где они заразились этой инфекцией. Это либо выезды за пределы территории РФ или люди, которые контактировали с теми, кто выезжал. У нас есть только один пациент эпидемиологический путь которого мы так и не смогли определить. Но я думаю, что он немножко лукавит и нам немножко не договаривает», — сказал Кравченко.