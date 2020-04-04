У медиков из кардиоцентра в Родниках коронавируса не нашли

Ни у кого из медиков кардиоцентра в Родниках, отправленных на карантин после контакта с коронавирусным пациентом, предварительный тест инфекции не выявил. Об этом журналистам в среду, 4 апреля, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Все места, где находился этот пациент, были подвергнуты окончательной так называемой санитарной обработке. Плюс сотрудники, которые непосредственно контактировали, поскольку были без средств индивидуальной защиты, были отправлены на карантин, домашнюю изоляцию с последующим обследованием», — сказал Кравченко. Назвать точное количество «контактных» медиков он затруднился, но по данным источника «Нового Калининграда» их было 19.

Министр также отметил, что инцидент не сильно сказался на работе кардиоцентра. «Кардиоцентр работает, там были закрыты определенные помещения, не могу сказать какие, потому что Роспотребнадзор это отрабатывал, но с точки зрения оказания экстренной и плановой помощи они фактически не остановились, там несколько помещений были закрыты в диагностическом комплексе», — сказал Кравченко.