Источник: одно из отделений кардиоцентра в Родниках закрыто на карантин

Источник: одно из отделений кардиоцентра в Родниках закрыто на карантин
Виталий Невар / Новый Калининград
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Одно из отделений кардиоцентра в Родниках закрыто на карантин из-за подозрения на коронавирусную инфекцию у находившегося там пациента. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Другой источник уточнил, что речь идет об отделении лучевой диагностики.

По данным источников, на лечении в отделении находился пациент, у которого имелись признаки респираторного заболевания, но на наличие коронавирусной инфекции его не проверяли. В итоге всех контактировавших с пациентом врачей и медперсонал пришлось отправить на карантин. Сведений о том, что у кого-то из них уже подтвердилось наличие коронавирусной инфекции, нет.

Губернатор Антон Алиханов на брифинге в понедельник отметил, что некий инцидент в Родниках действительно был, но комментировать детали случившегося отказался.

«Этот вопрос прокомментируют коллеги из Роспотребнадзора. Там действительно была ситуация, я не готов комментировать детали ситуации в силу того, что я не видел пока деталей эпидрасследования. Но действительно такая ситуация есть, она известна в том числе и в Москве, в федеральном Роспотребнадзоре, ей занимаются. Если все подтвердится, то может идти речь в том числе и об уголовной ответственности», — сказал губернатор. Он также подтвердил, что «все, кто имели потенциальный контакт, уже на карантине».

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