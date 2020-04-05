Правительство Калининградской области закупает 7,5 тысяч рулонов туалетной бумаги

Правительство Калининградской области закупает 7,5 тысяч рулонов туалетной бумаги
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В Калининградской области большинство услуг МФЦ остаются недоступными
Все новости по теме: Госзакупки

Правительство Калининградской области намерено потратить 720 тыс. руб. на бумажные полотенца и туалетную бумагу. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок.

Согласно документации, закупку осуществляет центр материально-технического обеспечения органов власти региона. Госучреждение должно на 271,6 тыс. руб. приобрести 7 тыс. рулонов туалетной бумаги с тиснением и на 11,9 тыс. руб. 504 рулона без тиснения. Еще 436,7 тыс. руб. из бюджета области направляется на покупку 11 тыс. упаковок бумажных полотенец.

Конкурсное агентство области должно провести торги по выбору поставщика 7 апреля.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (21)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter