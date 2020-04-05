Правительство Калининградской области закупает 7,5 тысяч рулонов туалетной бумаги

Правительство Калининградской области намерено потратить 720 тыс. руб. на бумажные полотенца и туалетную бумагу. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок.
Согласно документации, закупку осуществляет центр материально-технического обеспечения органов власти региона. Госучреждение должно на 271,6 тыс. руб. приобрести 7 тыс. рулонов туалетной бумаги с тиснением и на 11,9 тыс. руб. 504 рулона без тиснения. Еще 436,7 тыс. руб. из бюджета области направляется на покупку 11 тыс. упаковок бумажных полотенец.
Конкурсное агентство области должно провести торги по выбору поставщика 7 апреля.
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