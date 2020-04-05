В Калининградской области большинство услуг МФЦ остаются недоступными

В связи с продлением на неделю «режима самоизоляции» большинство услуг МФЦ в Калининградской области останутся недоступными. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщили в пресс-службе областного правительства.

По отмечается в сообщении, до 12 апреля исключением будут являться услуги, которые могут предоставляться только в МФЦ при условии обеспечения предварительной записи:

1. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;

2. Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений);

3. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации);

4. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество;

5. Услуга по регистрации, подтверждению личности, восстановлению доступа граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

По одной предварительной записи осуществляется предоставление только одной услуги. Записаться пока можно лишь через следующие ресурсы:

— сайт — mfc39.ru (раздел «Запись на прием»);

— региональный контакт центр — 8 (4012) 310-800;

— мобильное приложение «Мои документы Калининград».