В Калининградской области зафиксировали резкое снижение смертности

В Калининградской области зафиксировали резкое снижение смертности
Виталий Невар / Новый Калининград
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Число смертей в Калининградской области в первые два месяца 2020 года оказалось на 10,9% ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года. Если в январе-феврале 2019 года умерло 2223 жителей области, то в аналогичном периоде 2020 года — 1980. Такие данные приводит Росстат.

Снижается смертность по большинству основных причин. Исключением являются смерти от болезни системы кровообращения и самоубийства.

Значительное снижение числа смертей зарегистрировано от инфекционных заболеваний (19 против 25 годом ранее) и болезней органов дыхания (и 41 против 58 годом ранее).



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