Мишустин: закрывать административные границы регионов недопустимо

Мишустин: закрывать административные границы регионов недопустимо
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Число находящихся под наблюдением калининградцев сократилось
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал решения ряда губернаторов о закрытии административных границ регионов. Как сообщает «ТАСС», о недопустимости таких мер глава правительства заявил на совещании с вице-премьерами.

«Президент дал главам субъектов Российской Федерации дополнительные полномочия, чтобы каждый из них мог определить более оптимальный для конкретной территории режим ограничительных мероприятия. В целом большинство руководителей субъектов справилось с этой работой. Вместе с тем на прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию, — цитирует информагентство слова Мишустина. — Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны».

За минувшие выходные, по заявлению премьера, ситуация исправилась. «Однако еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными. Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и, конечно, тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством», — подчеркнул глава кабинета министров.

Мишустин подчеркнул, что президент призвал во время карантина не применять везде одинаковые меры и без оснований подрывать экономическую деятельность.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (14)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter