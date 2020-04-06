Мишустин: закрывать административные границы регионов недопустимо

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал решения ряда губернаторов о закрытии административных границ регионов. Как сообщает «ТАСС», о недопустимости таких мер глава правительства заявил на совещании с вице-премьерами.



«Президент дал главам субъектов Российской Федерации дополнительные полномочия, чтобы каждый из них мог определить более оптимальный для конкретной территории режим ограничительных мероприятия. В целом большинство руководителей субъектов справилось с этой работой. Вместе с тем на прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию, — цитирует информагентство слова Мишустина. — Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны».

За минувшие выходные, по заявлению премьера, ситуация исправилась. «Однако еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными. Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и, конечно, тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством», — подчеркнул глава кабинета министров.

Мишустин подчеркнул, что президент призвал во время карантина не применять везде одинаковые меры и без оснований подрывать экономическую деятельность.