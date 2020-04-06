За неделю за пособием по безработице обратились 300 калининградцев

За неделю за пособием по безработице обратились 300 калининградцев
Анжелика Майстер. Виталий Невар / Новый Калининград
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За минувшую неделю количество обращений в службу занятости в регионе выросло на 6,5%. 300 человек обратились за пособием впервые. Об этом журналистам в понедельник, 6 апреля, сообщила министр социальной политики области Анжелика Майстер, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Мы видим чуть-чуть увеличение обращений в службу занятости. За прошлую неделю прирост обращений составил +6,5% примерно. Обращаются люди и те, кто впервые встает на учет, таких у нас примерно 300 человек за прошлую неделю было. Но много, 680 человек, тех, кто подтверждали, что они пока без работы, и это так называемая вторичная такая регистрация», — сказала министр.

С 1 апреля обращения в службу занятости начали принимать дистанционно, добавила министр. Этой опцией и воспользовались обратившиеся, в том числе и 300 «первичных».

«Дело в том, что база, которая фиксирует безработных и обращения от безработных, — это федеральная программа. Она называется „Катарсис“ И ее нужно было доработать чуть-чуть для того, чтобы была возможность принимать обращения, в том числе и безработных первичных, в дистанционном режиме. До сих пор потребности такой не было, и по закону вообще-то человек должен лично прийти в службу занятости, принести необходимые документы, и с ним должны побеседовать, провести необходимые консультационные мероприятия. Сегодня ситуация немного другая, и поэтому в быстром режиме для нас разработчики доработали эту программу, и мы с 1 апреля можем принимать безработных в дистанционном режиме, через портал Госуслуг, через личный интерактивный кабинет Центра занятости», — отметила Майстер.

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