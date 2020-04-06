Полицейским обещают доплаты за сверхурочную работу во время эпидемии коронавируса

Сотрудники МВД получат компенсацию за сверхурочную работу во время противодействия распространению коронавирусной инфекции. Министерство выделяет средства на эти цели, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы МВД Владимира Колокольцева.

«Буквально на днях решен вопрос о выделении МВД России дополнительного финансирования на выплату компенсации за сверхурочную работу. Средства по моему указанию будут доводиться на основании заявок территориальных органов», — сказал министр.

Одновременно на повестке дня остается защита личных и имущественных прав граждан, отметил Колокольцев. «Это один из тех основных критериев, по которым оценивается наша с вами работа», — подчеркнул он.