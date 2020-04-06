В Калининградской области установлен особый противопожарный режим

На территории Калининградской области с 6 апреля установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление регионального минстроя опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, режим будет действовать до 10 мая 2020 года. Органам местного самоуправление рекомендовано создать по границам населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы, организовать сбор сухой растительности, привлекать население для пожаров за пределами населенных пунктов, ограничить использование пиротехнической продукции. С жителями также планируется проводить разъяснительные работы, в том числе посредством СМИ.

Напомним, штрафы за пал травы для физических лиц составляют 2–3 тыс. рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы от 6 до 15 тыс. рублей. Наказать юридическое лицо КоАП позволяет до 200 тыс. рублей.