Власти составили список временно бесплатных «социально значимых» сайтов

Власти составили список временно бесплатных «социально значимых» сайтов
Виталий Невар / Новый Калининград
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Минкомсвязи утвердило список интернет-ресурсов, к которым абоненты домашнего интернета смогут до 1 июля получать бесплатный доступ, если у них закончатся средства на счету. Это нужно в целях «информационной поддержки граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий приказ.

Согласно документу, речь идет об абонентах «Ростелекома», «ЭР-Телекома» (бренд «Дом.ru»), МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома». В список «социально значимых» вошли сервисы, в том числе «Яндекса», Mail.ru Group и федеарльных ведомств.

В перечень ресурсов (полный список здесь) вошли категории «Социальные сети», «Электронная почта, мессенджеры и облачное хранилище», «Поиск», «Погода», «Онлайн медиа и новостные агрегаторы», «Карты, транспорт», «Авто», «Культура, литература, искусство», «Образование и обучение», «Здоровье и здоровый образ жизни», «Наука», «Спорт», «Справочные системы», «Финансы», «Доставка», «Агрегаторы и маркетплейсы», «Социальные и волонтерские сервисы», «Работа и карьера». Всего в перечне 21 сервис «Яндекса», причем «Яндекс.Такси» (принадлежит «Яндексу» и Uber) стал единственным агрегатором такси, попавшим в список. В категории «Государственные органы и сервисы» присутствуют сайты федеральных ведомств и служб, а сайты региональных и местных властей отсутствуют. В списке также есть некоторые интернет-СМИ. Кроме этого, представлены ресурсы для любителей дачи, охотников и автовладельцев.

Операторам рекомендовано предоставлять абонентам бесплатный доступ к перечисленным ресурсам в случае исчерпания средств на счету через сайт или мобильное приложение, но при этом по мобильной сети бесплатные услуги оказываться не будут.

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